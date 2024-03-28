О поставках F-16 и вреде лозунга «Россия для русских»: о чем говорил Путин с летчиками в Торжке

Президент РФ Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ в Торжке. Это первая региональная поездка российского лидера после победы в выборах. О том, какие заявления сделал глава госсударства — в материале URA.RU.

Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО

Владимир Путин назвал бредом информацию о том, что РФ собирается воевать с НАТО. Также он прокомментировал слова о вероятности нападения России на Польшу, Прибалтику и Чехию. Глава России считает, что подобные заявления являются способом обмануть население этих стран и «выбить дополнительные расходы». Путин подчеркнул, что РФ не имеет никаких агрессивных намерений и не начала бы спецоперацию на Украине, если бы там не совершили госпереворот и не начали военные действия на Донбассе.

Он отметил, что в 2022 году США тратили на оборону 3,5% ВВП, а Россия — 4%. «Но в абсолютных-то величинах разница какая? Вот в 2022 году США истратили, дай бог памяти, 811 млрд долларов, а Российская Федерация — 72 млрд долларов… Мы что, имея это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Ну это просто бред!», — заявил Путин.

Продвижение НАТО

Российский лидер во время поездки сказал, что Североатлантический альянс пугает население возможной угрозой со стороны России, хотя представители НАТО сами разносят свой диктат на весь мир. Он подчеркнул, что сейчас альянс распространяется в Азиатско-Тихоокеанский регион, на Ближний Восток и в другие регионы мира.

«Подошли прямо к нашим границам! Мы что ли двигались к границам тех стран, которые входили в блок НАТО? Мы же никого не трогали! К нам двигались. Мы что ли через океан перебрались к границам Соединенных Штатов? Нет! Они к нам подходят и подошли вплотную», — заявил Путин.

Он предположил, что расширение в НАТО стало национальным интересом, так как альянс «побаивается большой сильной России».

Поставки F-16 на Украину

Поставки истребителей F-16 Украине, о которых говорят западные страны, не изменят ход спецоперации, сказал российский лидер. Он считает, что самолеты станут для России законной целью, если будут применяться против ВС РФ с аэродромов третьих стран. Путин подчеркнул, что F-16 будут уничтожаться, как любая другая техника, однако РФ будет учитывать, что данные истребители могут быть носителями ядерного оружия.

О разрушающем страну лозунге

Президент обеспокоен тем, что в стране произносят лозунг «Россия для русских». Он заявил, что РФ — многонациональная и многоконфессиональная страна, поэтому нужно бережно относиться к межнациональному и межконфессиональному миру. Путин подчеркнул, что, как только начнут реализовываться деструктивные мысли по поводу того, что «все остальные здесь чужие», страна развалится и от этого больше всего пострадает русский народ.

Путин осмотрел ударные вертолеты передал привет российскому бойцу в Авдеевке

Во время поездки Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а также побеседовал с летчиками. На базе, куда приехал президент, совершенствуется боевое применение армейской авиации, ведется подготовка экипажей вертолетов. Здесь же российский лидер поделился ощущениями во время первого полета на вертолете. По его словам, удержать его крайне сложно.

Представитель армейской авиации показал Путину новейшую ракету «Хризантема» для боевых вертолетов, которые применяют против ВСУ в зоне СВО. Военнослужащий заверил, что ракета «отрывает танкам башню» из-за мощной боевой части снаряда.

Во время поездки мать одного из солдат рассказала президенту о своем сыне, который проходит службу в Авдеевке (ДНР).