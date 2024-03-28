Захарова заявила о беспокойстве России из-за встречи Армении и ЕС

Встреча Армения - ЕС - США, запланированная на 5 апреля, вызывает у Москвы беспокойство, поскольку Вашингтон и Брюссель открыто говорят про ее антироссийскую направленность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Вашингтоне, Брюсселе и Ереване наигранно недоумевают, почему предстоящая 5 апреля встреча высокого уровня Армения - ЕС - США вызывает у многих беспокойство. Утверждают, будто она не направлена против какой-либо третьей стороны, - написала она в Telegram-канале. - Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и ЕС прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность исключительно против России. Прямо так и говорят, открытым текстом".

По словам дипломата, такие встречи вызывают беспокойство у большинства стран региона, потому что нацелены не на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, а на дальнейшее "внедрение Запада с его крайне деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следовать антироссийской повестке, разрушение их многовековых связей с Москвой, расшатывание действующих механизмов региональной безопасности и экономического сотрудничества".