Германия несет историческую ответственность не только перед евреями, жертвами Холокоста, но и перед другими народами, против которых совершали преступления нацисты. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя решение ФРГ добавить вопросы о Холокосте, иудаизме и истории Израиля в тестирование на получение гражданства.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сообщила, что преступления Германии против человечности, а именно Холокост, возлагают на ее граждан ответственность за защиту евреев и Израиля. «Эта ответственность сегодня является частью нашей идентичности», — подчеркнула она.

«А как же быть с замученными, сожженными, закопанными заживо народами других национальностей и гражданской принадлежности?» — спросила Захарова.

По ее мнению, выплата компенсаций жертвам нацистов только одной национальности, равно как и несение ответственности лишь за одно государство, является «повторением преступлений и ошибок 80-летней давности».