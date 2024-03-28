Делегация РФ сообщила, что русофобия в странах Прибалтики достигла апогея

Дискриминация русскоязычного населения лежит в основе построения странами Прибалтики своей государственности, русофобия достигла там апогея. Об этом заявила российская делегация на проходящей в Женеве 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Страны Прибалтики в основу построения своей государственности заложили дискриминационную политику в отношении своего русскоязычного населения", - отметил в выступлении на сессии представитель делегации РФ Илья Бармин. "За последние годы воинствующая русофобия в этих государствах достигла своего апогея", - констатировал он.

Принятые в 2022 году поправки в миграционное законодательство Латвии, "по сути, направлены на изгнание русскоговорящего населения из страны", сказал дипломат, пояснив, что в соответствии с этими поправками после апреля 2024 года выдворение грозит почти 1,2 тыс. лиц, не сдавших экзамен на углубленное владение латышским языком. Около 800 из них - это лица старше 60 лет.

"Вильнюс и Таллин идут по стопам Риги", - продолжил Бармин. Для литовских властей поводом лишения постоянного вида на жительство граждан России, живущих в стране, являются ответы на вопросы о принадлежности Крыма и об оценках ситуации на Украине. В Эстонии депортируют постоянных жителей этой страны с паспортом негражданина.

В странах Прибалтики "усиливаются преследования в отношении журналистов и активистов, выражающих интересы русскоязычной общины, включая заключение под стражу и возбуждение уголовных дел". Делегация РФ призвала СПЧ и Управление верховного комиссара ООН по правам человека "уделять самое пристальное внимание этим вопиющим проявлениям дискриминации".

55-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 26 февраля по 5 апреля. Россия не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях.