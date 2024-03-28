Директор СВР Нарышкин посетил КНДР и провел там «обстоятельные переговоры»

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил КНДР, он находился там в период с 25 по 27 марта и провёл в Пхеньяне обстоятельные переговоры с министром госбезопасности Ли Чхан Дэ.

«Были обсуждены актуальные вопросы развития международной обстановки, обеспечения региональной безопасности, углубления российско-северокорейского взаимодействия в условиях попыток усиления давления внешних сил», — рассказывает пресс-служба СВР.

Переговоры, как отмечает разведслужба, прошли в тёплой дружественной атмосфере и показали единство подходов к проблемам, которые обсуждались.

В Вашингтоне ранее заявили, что Белый дом желает «пролить свет» на сотрудничество России и КНДР.