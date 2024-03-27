Путин передал привет российскому военному в Авдеевке

Президент Российской Федерации Владимир Путин передал привет военному ВС России, который в настоящее время находится в Авдеевке.

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Российский лидер в среду, 27 марта, приехал в Торжок Тверской области. Его посещение, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, связано с отмечавшимся накануне Днем работника культуры.

На центральной площади города Путина ждали местные жители, к которым он вышел, чтобы поприветствовать их, передает РИА Новости.

— Владимир Владимирович, я мать солдата, он сейчас в Авдеевке, все хорошо, чтоб вы знали, — выкрикнула из толпы одна из женщин. — Передавайте ему привет, — ответил ей глава России.

Владимир Путин посетил в Торжке 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны России. Этот визит стал для него первой региональной поездкой после победы на выборах главы государства. В ходе своей поездки он осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, после чего побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре.