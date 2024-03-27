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Захарова высмеяла слова главы ГУР Украины о Telegram

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова главы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о Telegram. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова высмеяла слова главы ГУР Украины о Telegram
© РИА Новости

Буданов ранее заявил, что мессенджер является проблемой для национальной безопасности Украины, но его можно использовать в интересах страны.

«После будановских откровений Павел Дуров должен срочно принять меры по усилению безопасности штаб-квартиры компании и ее сотрудников в связи с возможной атакой запрещенной террористической организации ИГИЛ («Исламское государство»/ИГ/ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация)», — отметила Захарова.

Ранее об угрозе мессенджера Верховной Раде. По словам председателя комитета парламента по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина, представителям государственных органов могут запретить пользоваться Telegram, если платформу признают «непрозрачной сетью».

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