В РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из Латвии

Москва ответит на решение Латвии выслать российского дипломата из страны. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.

«Россия даст соответствующий ответ», — сказали в ведомстве.

Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш объявил одного из дипломатов РФ персоной нон грата. Он должен покинуть страну до 10 апреля включительно. До этого МИД Латвии выразил протест временному поверенному в делах Олегу Зыкову в связи с «неприемлемой и провокационной публичной коммуникацией, проводимой российским посольством в течение длительного периода времени».