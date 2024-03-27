Песков прокомментировал случай звонка мошенников с использованием голоса Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала прокомментировал инцидент с использованием мошенниками голоса президента РФ Владимира Путина.

В эфире Первого канала рассказали историю певицы Екатерины Гуровой, которая записала саундтрек к сериалу "Переведи ее через Майдан", ей позвонили от лица президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитриий Песков подтвердил авторам сериала, что Владимир Путин ничего не знал о звонке.

"Когда мы убедились, что это был не он, тут стало все ясно, что это такой дипфейк, причем абсолютно качественный", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что нейросети стремительно развиваются и это может стать угрозой безопасности страны. "С одной стороны, это, как и все в интернете, как и все в высоких технологиях, может использоваться в индустрии развлечений и так далее, но в руках недобросовестных людей или в руках террористов - это может стать очень грозным оружием. Это требует от нас, во-первых, дополнительных мер, это требует от нас системных мер, как от государства, это требует собранности и внутренней мобилизации от всех нас, от граждан. И мы должны понимать, что это еще одна большая угроза, которая стоит перед нами", - заключил он.

Песков заявил о новом грозном оружии в руках террористов

В конце 2023 года сам президент РФ получил на прямой линии видеовопрос о наличии у него двойников от своей "виртуальной копии", созданной студентом из Санкт-Петербурга при помощи искусственного интеллекта. В ответ глава государства заметил, что говорить его голосом может только он сам.