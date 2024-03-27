Захарова раскритиковала заявления глав МИД Эстонии и Литвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления глав МИД Литвы и Эстонии Габриелюса Ландсбергиса и Маргуса Цахкны, сделанные после теракта в подмосковном «Крокусе Сити Холле». Свое мнение на этот счет она высказала на брифинге для СМИ.

Ранее Ландсбергис сразу после теракта в «Крокусе» призвал «не терять фокус».

«Вы не фокус можете потерять, вы не хотите терять прицел. Это да, но тогда так и надо говорить», — прокомментировала его слова Захарова, назвав их «запредельными по своей сути».

Также она вспомнила о заявлении Цахкны о том, что теракт в «Крокусе» связан с ориентированностью Москвы на «завоевание соседних стран». По словам Захаровой, у РФ «и до этого не было особых иллюзий по поводу отсутствия здравого смысла и совести у главы МИД Эстонии», но эти слова «вызывают вопросы о том, насколько он адекватен, и все ли у него с головой в порядке».

Напомним, что теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта во время концерта «Пикник». В результате вооруженного нападения, последовавшим за ним пожара и взрывов погибло 140 человек, свыше 180 пострадали. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что все четверо исполнителей теракта были найдены и задержаны, всего было арестовано 11 человек.