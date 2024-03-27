Захарова заявила, что Британия ответила на запрос РФ по Скрипалям

Великобритания впервые с 2018 года ответила на российский запрос по ситуации вокруг Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы получили ответ от Британии на запрос по Скрипалям", - указала она.

Как отметила Захарова, ответная нота была получена впервые с середины 2018 года.

Юлия Скрипаль, по данным МИД Великобритании, отклонила предложение России о консульском содействии, сообщила Захарова.

"В ответной ноте сообщается, что Юлия Скрипаль якобы приняла к сведению предложение о консульском содействии, но отклонила его", - сказала дипломат.

По словам официального представителя дипведомства, о судьбе Сергея Скрипаля в ответе британского МИД нет ни слова.

"Хочется спросить британцев, скажите, пожалуйста, а он жив? Хотя бы это вы можете рассказать?" - отметила она. "Реагируя на требования предоставить информацию об официальных итогах расследования инцидента в Солсбери, английские дипломаты сообщили, что не будут комментировать эту тему, поскольку соответствующие юридические процедуры все еще продолжаются", - поделилась информацией Захарова. "Рассматриваем вымученную реакцию британской стороны как неудачную попытку оправдаться за необъяснимое и неправомерное многолетнее утаивание информации о российских гражданах и, конечно, очередную информационную манипуляцию, - констатировала дипломат. - Мы продолжим методично добиваться исчерпывающей информации о судьбе граждан России, которые бесследно исчезли на территории Британии шесть лет назад, и внесения ясности во все составляющие инцидента в Солсбери и в целом настаивать на справедливости в этом деле".

О ситуации вокруг Скрипалей

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.

5 сентября 2018 года возглавлявшая тогда правительство Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ". Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения. Позднее Скотленд-Ярд сообщил, что обвинения по делу Скрипалей предъявлены и Денису Сергееву, который якобы тоже является "агентом ГРУ".