Посол Мешков опроверг слова Макрона о перемирии во время ОИ

Россия и Франция не ведут диалог по поводу перемирия на Украине на время проведения Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщил посол РФ во Франции Алексей Мешков, передает «РИА Новости».

«Очень странно слышать разговоры об олимпийском перемирии, когда вообще диалога по этой теме на государственном уровне у нас нет», — сказал он.

Ранее в интервью украинским СМИ президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложит России прекратить огонь на время ОИ в Париже. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его слова, в ответ предложила ему прекратить поставки оружия Киеву.

Напомним, что ОИ пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.