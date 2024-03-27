В МИД Италии призвали сограждан не ездить в Москву

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вновь призвал граждан страны не ездить в Москву, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Глава МИД пояснил, что итальянцы по традиции отправятся на пасхальные каникулы за рубеж. При этом, добавил он, им следует воздержаться от поездок в Москву.

По его мнению, тем гражданам Италии, которые уже оказались в России, необходимо избегать мест большого скопления людей.

По данным агентства, 8 марта итальянский МИД на своем портале для туристов порекомендовал отложить все поездки в Россию. Дипломаты объяснили это тем, что 7 марта в РФ якобы была нейтрализована террористическая ячейка.

Журналисты отметили, что с аналогичным призывом обратилось американское посольство в Москве. Представители дипмиссии заметили, что получили данные о планах экстремистов совершить теракт в столице России.

Директор ФСБ Александр Бортников прокомментировал эту информацию. Он подчеркнул, что данные, предоставляемые США, носят общий характер. Вместе с тем, уточнил он, спецслужбы РФ на нее отреагировали.