Министр внешнеэкономических дел Северной Кореи прибыл в Москву

Руководитель Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов заявил, что делегация Северной Кореи во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо прибыла в Москву и пробудет в столице несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Козлов подчеркнул, что встретил большую делегацию КНДР в Москве.

Он подчеркнул, что ключевое для российской стороны — свериться по исполнению договоренностей и решений, которые мы приняли на заседании межправкомиссии в Пхеньяне.

До этого делегация Министерства культуры России во главе с заместителем министра Андреем Малышевым прибыла в столицу КНДР Пхеньян.

Уточняется, что визит состоялся по случаю 75-летия заключения соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между странами. В состав делегации также вошла художественная труппа Приморской сцены Мариинского театра России.

Ранее Евросоюз включил министра обороны КНДР в новый пакет санкций против России.