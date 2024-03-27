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Депутат Госдумы объяснил свои слова про ИГ в эфире телепередачи

Депутат Госдумы Леонид Калашников объяснил свои слова про «Исламское государств» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), которые он якобы произнес в эфире телеканала «Россия 1». Про путаницу на канале он рассказал «Подъему».

Депутат Госдумы объяснил свои слова про ИГ в эфире телепередачи
© globallookpress.com
«Россия даже в исламском факторе никак не может быть объектом даже для ИГИЛ. Мы как раз в общемировых геополитических и тем более в региональных конфликтах здесь не только поддерживаем все эти сегодняшние», — начал говорить парламентарий, но его прервал ведущий передачи, отметив, что ИГ «мы не поддерживаем».

Диалог начали активно обсуждать в соцсетях. В свою очередь Калашников объяснил, что в его речи не было никакой оговорки, а ведущий поспешил его поправить. Он также отметил, что до этих слов он говорил об уничтожении ИГ в Сирии.

«Как я могу поддерживать ИГИЛ, когда я во всей своей речи говорил, что ИГИЛ переместили США в Горный Бадахшан, чтобы пытаться нам взорвать границу с Таджикистаном и подсунуть их в страну в виде террористов. И они это делают уже года три», — пояснил парламентарий.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске готовили радикальные исламисты из группировки «Исламское государство». Теракту также содействовали украинские спецслужбы.

Политика
Калашников Леонид Иванович
Александр Бортников
ФСБ
Госдума
Исламское государство
Красногорск
Таджикистан
Сирийская Арабская Республика
Соединенные Штаты
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