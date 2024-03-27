«Мы - не вы»: Симоньян поставила на место журналиста BBC
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поспорила с журналистом BBC News, задававшим вопросы о выборах президента России, заявив, что РФ не должна жить так же, как живут на Западе. Видеозапись беседы опубликовал Telegram-канал Ruptly.
Выборы президента России проходили 15-17 марта 2024 года. Действующий президент Владимир Путин одержал на них победу с результатом в 87,28 процента голосов.
Симоньян побеседовала с журналистом BBC News на встрече Путина с доверенными лицами.
Журналист спросил, были ли на выборах президента РФ серьезные вызовы и сталкивался ли Путин с серьезными оппонентами.
«А есть ли необходимость в серьезном оппоненте? Почему?» - спросила в ответ Симоньян.
Журналист поинтересовался, почему такой необходимости нет.
«Почему вы всегда думаете, что то, как живете вы, лучше того, как живем мы? Даже то, как вы задаете вопросы: «Почему вы, ребята, не делаете так, как делаем мы». Потому что мы - не вы, и на самом деле вы нам не очень нравитесь», - ответила главред RT.
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