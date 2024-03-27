Главный редактор RT Маргарита Симоньян поспорила с журналистом BBC News, задававшим вопросы о выборах президента России, заявив, что РФ не должна жить так же, как живут на Западе. Видеозапись беседы опубликовал Telegram-канал Ruptly.

Выборы президента России проходили 15-17 марта 2024 года. Действующий президент Владимир Путин одержал на них победу с результатом в 87,28 процента голосов.

Симоньян побеседовала с журналистом BBC News на встрече Путина с доверенными лицами.

Журналист спросил, были ли на выборах президента РФ серьезные вызовы и сталкивался ли Путин с серьезными оппонентами.

«А есть ли необходимость в серьезном оппоненте? Почему?» - спросила в ответ Симоньян.

Журналист поинтересовался, почему такой необходимости нет.