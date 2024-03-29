Глава парламента Крыма Владимир Константинов напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о судьбе тысяч солдат и офицеров, не вернувшихся домой в результате Крымской войны (1853 — 1856 гг.). Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, на одном только Французском кладбище в Севастополе покоится до 28 тысяч солдат и офицеров, посланных на убой императором Наполеоном III.

«Не думаю, что нынешний наполеончик способен собрать и оснастить такое же количество бойцов, но не сомневаюсь, что и для них в нашей земле место найдется», — сыронизировал Константинов.

Парламентарий предупредил французов, что Россия почти за 200 лет значительно усовершенствовала свои вооружения.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Глава Крыма назвал единственное, что может получить Украина

Президент Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву предупредил, что ввод военного контингента стран Евросоюзу на Украину не изменит ситуацию на поле боя. В ответ на слова Макрона о «красных линиях» российский лидер заявил, что страны с такой позицией должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них красных линий не будет.

Спустя несколько дней директор Службы внешнего разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что французские вооруженные силы готовят около двух тысяч бойцов для того, чтобы направить их на Украину.