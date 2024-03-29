Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона в оценке настроений французов перед выборами в Европарламент. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Российский сенатор назвал ошибкой ставку Макрона на антироссийскую риторику перед выборами. Он также предположил, что глава государства поддался самовнушению и «проукраинской трескотне», которая встречается в изданиях Франции. Пушков уверен, что без такой пропаганды президент вряд ли бы придерживался выбранной сейчас позиции.

Он отметил, что картина, которую создают СМИ, сильно отличается от реальности и настоящего мнения граждан. Пушков посоветовал Маркову меньше смотреть французское телевидение и «не читать французских газет».

Лавров: Макрон отправляет войска на Украину, чтобы понравиться США

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».