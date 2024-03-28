В Госдуме прокомментировали признание певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Слова депутата Сергея Соловьева приводит «НСН».

«В настоящий момент Генпрокуратура начала процедуру по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Процедура, уверен, будет проведена основательно и объективно, в ближайшее время мы узнаем решение», — подтвердил Соловьев опубликованную в СМИ информацию.

Депутат отметил, что творчество Пугачевой любимо россиянами, однако сейчас артистка «встала в один ряд с врагами». Патриоты своей страны не могут сбегать за рубеж и оттуда давать оценки происходящим на родине событиям, подчеркнул Соловьев.

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Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию Пугачевой иностранным агентом. По словам общественного деятеля, ведомство направило соответствующую просьбу в Министерство юстиции. Причиной для начала процедуры стали слова исполнительницы о том, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию.