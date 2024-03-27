В МИД РФ сообщили о фейковом видео Лаврова

Российский МИД предупредил о распространении фальсифицированного видео с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова в социальных сетях. Оно касается интервью посвященного 25-летию бомбардировок Югославии.

«Авторы фейка при помощи нейросетей наложили 'абсолютно не соответствующую обработку текста' на видео с интервью Лаврова», — сообщили в МИД России.

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Поддельное видео произносит слова министра, вырывая их из контекста оригинального интервью. Само интервью было дано Лавровым для документального фильма, посвященного 25-летию начала операции НАТО в Югославии, и опубликовано 24 марта, заключили в министерстве.