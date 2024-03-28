Полянский обвинил Францию в попытке заблокировать заседание СБ ООН

Французская сторона во второй раз пытается под надуманными предлогами прервать запрошенное Россией заседание Совбеза ООН по поводу 25-летия агрессии НАТО против Югославии. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

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Так, на заседании постпред Франции при ООН Николя де Ривьер сообщил, что поднимаемый Россией вопрос является не актуальным, а Совбез ООН, по его словам, не является тем местом, где стоит обсуждать исторические темы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение в связи с непрофессиональным поведением делегации Франции, которая сорвала заседание Совбеза ООН по поводу агрессии НАТО против Югославии 1999 года.

Совбез ООН решил провести голосование за повестку, в итоге за высказались лишь Алжир, Китай и Россия, а еще 11 стран воздержались. Поэтому вопрос отклонили из-за отсутствия 9 необходимых голосов. По мнению Захаровой, члены Совбеза были под давлением со стороны делегаций Запада, поэтому воздержались от голосования.

После этого Россия запросила новое заседание Совбеза (СБ) ООН по поводу 25-летней агрессии НАТО против Югославии.