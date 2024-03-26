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Захарова отреагировала на поведение Франции на заседании СБ ООН

Россия возмущена некорректным и непрофессиональным поведением Франции, сорвавшей заседание Совбеза ООН по поводу 25-летия бомбардировок НАТО против Югославии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отреагировала на поведение Франции на заседании СБ ООН
© РИА Новости

Она напомнила, что 25 марта делегация Франции при ООН в Нью-Йорке при поддержке других западных стран сорвала одобренное в официально принятой программе работы Совбеза ООН на текущий месяц заседание по бомбардировкам Сербии войсками НАТО в 1999 году. Париж объяснил свои действия тем, что эта тема неактуальна и с ним ее никто не согласовывал.

«Возмущены некорректным и непрофессиональным поведением Франции, входящей в "пятерку" постоянных членов СБ, на которых возложена особая историческая обязанность соблюдения в Совете временных правил процедуры и других норм его работы, складывавшихся в течение долгих лет на основе взаимоуважения и учета интересов», — сказала Захарова.

Также она выразила сожаление, что председательствующая сейчас в СБ ООН Япония «поддалась французам и провела процедурное голосование по пункту повестки». По словам Захаровой, срывом заседания было «проявлено возмутительное неуважение к прибывшему в Нью-Йорк» для участия в нем исполняющего обязанности председателя правительства и главе МИД Сербии Ивицу Дачичу. Она описала «неподобающее» поведение Франции русской поговоркой «на воре и шапка горит».

В заключение Захарова указала, что РФ намерена добиваться проведения «в том или ином виде заседания Совбеза ООН по агрессии НАТО против Югославии».

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