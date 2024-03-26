Захарова заявила, что никто не поверит словам о непричастности Киева к теракту

Словам США о непричастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле» сложно поверить, особенно, учитывая, что именно Запад аплодировал экстремистам на Украине в 2013-2014 годах. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».

Она напомнила, что в настоящее время Вашингтон «говорит, что якобы Украина не при чем».

«А кто им поверит, когда в 2013-2014 годах именно Вашингтон, Британия, Германия, Брюссель, Париж, Варшава, все прибалтийские страны аплодировали, раздавали деньги, кто сколько мог, печеньки и так далее тем, кто забрасывал коктейлями Молотова такие же гражданские здания, инфраструктуру в центре Киева», — сказала Захарова.

Напомним, что теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В результате вооруженного нападения, последовавшим за ним пожара и взрывов погибло 139 человек, свыше 180 пострадали. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что все четверо исполнителей теракта были найдены и задержаны, всего было арестовано 11 человек.