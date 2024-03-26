Посол РФ назвал причину блокировки Западом заседания СБ ООН по Сербии

Запад заблокировал заседание Совбеза ООН по бомбардировкам Сербии войсками НАТО в 1999 году, поскольку боится правды. Такое мнение высказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает «РИА Новости».

Ранее первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что заседание Совбеза ООН по поводу 25-летия начала агрессии НАТО против Югославии было сорвано странами, которые используют двойные стандарты. Его поддержали Россия, Китай и Алжир. Во Франции объяснили блокировку тем, что эта тема неактуальна и с Парижем эту тему никто не согласовывал. При этом председательствующая сейчас в СБ Япония предварительно согласовала эту повестку, но Франция добилась вынесения ее на голосование и в итоге заседание не состоялось.

Боцан-Харченко назвал поведение Запада «истеричным». По его мнению, эта ситуация говорит сама за себя и объясняет «больше, чем десятки выступлений».

«Как же они боятся правды!» — отметил посол.

Напомним, что в 1999 году силы НАТО нанесли удар по Югославии на фоне проходящего в стране противостояния между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии. Военная операция была проведена без одобрения Совбеза ООН. В результате бомбардировок НАТО погибло свыше 2,5 тысяч человек.