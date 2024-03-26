Лавров оценил перспективы саммита по «формуле мира» Зеленского

Основанный на «формуле мира» Владимира Зеленского саммит не даст результатов, это понимает большинство стран, приглашаемых на подобные мероприятия. Такую оценку привел глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Намибии Пейавали Мушеленгой. Lenta.ru

"Я также убедился, что наши друзья прекрасно понимают те замыслы, которые скрываются за инициативой проведения "саммита мира", в основу которого в порядке ультиматума хотят положить совершенно бесперспективную "формулу мира" Зеленского, — отметил Лавров. ТАСС

«Конечно, он (международный саммит. — «Газета.Ru») ни к чему не приведет. Это понимание проявляется подавляющим большинством государств, которые приглашены Западом и Киевом на такого рода посиделки», — добавил дипломат. Газета.Ru