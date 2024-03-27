МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш принял решение объявить одного из сотрудников российской дипмиссии в Риге персоной нон грата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МИД пояснили, что дипломату предписано покинуть республику до 10 апреля включительно.

Напомним, что страны Балтии периодически высылают российских дипломатов. Так, в 2021 году Рига выслала одного сотрудника дипмиссии, Литва — двух, Эстония также одного.

В январе 2023 года Латвия выдвинула требование, чтобы российский посол покинул республику до 24 февраля. Власти республики заявили, что приняли решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля 2023 года до уровня поверенного в делах.

Латвия рекомендовала воздержаться от поездок в Россию до конца марта

Кроме того, в 2022-2024 годах выслали сотрудников внешнеполитического ведомства власти Финляндии, Чехии, Польши, Германии, Молдавии и ряда других стран.