Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ: главное

Президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. Глава государства высказался о теракте в «Крокус сити холле» и призвал к проработке системы профилактических антикриминальных мер, сообщает ТАСС. Рассказываем, о чем сказал российский лидер в ходе мероприятия.

О теракте в «Крокус сити холле»

Свое выступление Путин начал с комментария к событиям в «Крокусе». Президент напомнил, что погибли десятки граждан России, в том числе дети, подростки и женщины.

«Преступники, которые непосредственно совершили это массовое убийство, арестованы. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов», — сказал президент.

Он добавил, что свою работу ведут и органы ФСБ, других спецслужб при координации Национального антитеррористического комитета. Путин рассчитывает, что прокуроры в рамках своих полномочий сделают все, чтобы преступники понесли справедливое наказание.

О сфере миграции

Президент заявил, что ситуация в миграционной сфере должна быть под контролем. Он призвал профессионально и грамотно содействовать вынесению законных, обоснованных и справедливых решений. Также глава государства считает, что правоохранительным органам следует продумать систему профилактических мер.

«В прошлом году по некоторым видам преступлений был незначительный, но все-таки рост. Прошу совместно с коллегами из МВД и других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных, превентивных, профилактических и других антикриминальных мер, в том числе по надзору за соблюдением законности в миграционной сфере», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что «важная и беспокоящая миллионы людей» ситуация в этой сфере должна быть под контролем.

О работе прокуроров

Президент отметил мужество прокуроров в Донбассе и Новороссии. Глава государства пообещал продолжить принимать меры для укрепления органов прокуратуры в этих регионах.

«Это важно для их эффективной интеграции в единое экономическое, правовое, административное, социальное пространство России», — сказал президент.

Вместе с тем глава государства призвал сотрудников прокуратуры усилить в этом году работу по ряду ключевых направлений, в том числе по вопросам ЖКХ, защите трудовых, социальных и жилищных прав граждан. Отдельно президент поручил генеральной прокуратуре принимать дополнительные меры по борьбе с коррупцией.