Песков ответил, пригласит ли Кремль иностранных лидеров на 9 Мая

Кремль своевременно предоставит информацию о том, планирует ли российское руководство приглашать зарубежных лидеров на Парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящий момент пока рано обсуждать эту тему.

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Пока преждевременно давать информацию, мы своевременно вам ее предоставим. Пока рано еще, — ответил журналистам представитель Кремля.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что в параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве будут участвовать свыше девяти тысяч военных. Также, по его словам, в нем будет задействована авиация. В состав пешей колонны включены расчеты участников специальной военной операции на Украине. Парады в этом году пройдут в 28 городах страны.