В Кремле ответили на вопрос о версиях теракта в «Крокусе»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следователи представят версии о теракте в «Крокус Сити Холле», когда сочтут необходимым. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что следствие продолжается. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин доложил президенту РФ о ходе расследования 25 марта, напомнил Песков.

Стало известно о росте числа пострадавших в «Крокусе» почти вдвое

«И когда следствие посчитает необходимым, тогда будут высказываться версии», - подчеркнул пресс-секретарь.

Теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в здании.

25 марта Бастрыкин сообщил, что жертвами теракта стали 139 человек, ранения и различные травмы получили 182 человека.

Четверо исполнителей теракта арестованы. Также суд арестовал их предполагаемых сообщников.