В Кремле ответили на вопрос о версиях теракта в «Крокусе»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следователи представят версии о теракте в «Крокус Сити Холле», когда сочтут необходимым. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков подчеркнул, что следствие продолжается. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин доложил президенту РФ о ходе расследования 25 марта, напомнил Песков.
Стало известно о росте числа пострадавших в «Крокусе» почти вдвое
«И когда следствие посчитает необходимым, тогда будут высказываться версии», - подчеркнул пресс-секретарь.
Теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в здании.
25 марта Бастрыкин сообщил, что жертвами теракта стали 139 человек, ранения и различные травмы получили 182 человека.
Четверо исполнителей теракта арестованы. Также суд арестовал их предполагаемых сообщников.