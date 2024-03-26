Российские власти не могут делать заявления о связях террористов, атаковавших "Крокус сити холл", пока идет следствие, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он посоветовал внимательно ознакомиться со словами главы государства Владимира Путина, произнесенными на этот счет.

"Можно сказать как угодно, это могут позволить себе обозреватели и аналитики, но пока идет следствие, какие-то официальные власти не могут себе позволить делать какие-то заявления на этот счет", - сказал представитель Кремля журналистам. "Хотя я рекомендую очень внимательно перечитать заявления президента Путина, которые он сделал за два последних дня, в этом контексте они очень важны", - уточнил Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, допускают ли в Кремле, что совершившие теракт исламисты могут быть связаны с украинским руководством, во главе которого стоит еврей.