Госдума почтила минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Госдума почтила память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» минутой молчания, которую перед началом пленарного заседания объявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Трансляция заседания ведется на сайте «Дума ТВ».

Ранее депутат Госдумы Александр Демин сообщил, что 27 марта в нижней палате парламента наградят спасавших людей в «Крокус Сити Холле» в Красногорске во время теракта. По его словам, посетители и сотрудники концертного зала проявили во время нападения террористов мужество и героизм.