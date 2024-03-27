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Пушков оценил минуту молчания по жертвам в «Крокусе» во Франции

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Франции минуты молчания по жертвам в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Пушков оценил минуту молчания по жертвам в «Крокусе» во Франции
© ТАСС

По его мнению, данное решение является «первым человеческим проявлением со стороны французов за долгое время».

«Иначе все, что мы слышим от официального Парижа, это обещания послать войска и странные заявления властей об "экзистенциальной угрозе" (?!) Франции со стороны России, под которыми — ноль оснований», — отметил сенатор.

Что представляет из себя "Крокус Сити Холл"

Ранее сообщалось, что товарищеский матч Франции и Чили начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе». Встреча прошла во французском Марселе на стадионе «Велодром» 26 марта и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась.

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