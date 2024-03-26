В Госдуме оценили идею о повышении возраста молодежи

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев не видит необходимости поднятия верхней границы возраста молодежи до 38 лет и более - пока не полностью охвачены молодежной политикой и проектами люди и до 35 лет. Такое мнение он выразил в разговоре с ТАСС во время командировки в Екатеринбург.

"В Госдуме пока это не обсуждается. <…> Важно понимать, что расширение возраста [входящих в категорию "молодежь"] значит сужение мер поддержки для тех молодых людей, кто уже находится в этой категории, а значит нужно эти меры поддержки расширять либо оставить возраст как есть. Будем смотреть за дискуссией на эту тему. Я считаю, что буквально недавно мы этот возраст подняли, прошло пара лет всего, и кажется, что еще не всех молодых людей возраста 32, 33, 35 лет мы вовлекли в молодежную политику и проекты, и важно сосредоточиться на них", - выразил мнение Метелев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Россия и без того является лидером по возрастной планке молодежи.

Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров выразил мнение, что возраст молодежи могут повысить как минимум до 38 лет в перспективе ближайших 10 лет.

Президент Владимир Путин в 2020 году подписал закон о молодежной политике в РФ, который в том числе повысил возраст молодежи до 35 лет включительно.