В России обсудят возвращение смертной казни

Снятие моратория на смертную казнь обсудят в Государственной Думе после теракта в Подмосковье, первые дискуссии планируется инициировать на площадке Общественной палаты. Об этом пишет газета «Известия».

Как выяснило издание, нулевые чтения готовы провести после подготовки законопроекта о возвращении смертной казни. Вопрос отмены моратория может стать предметом рассмотрения Конституционного суда.

Юрист Сергей Шахрай - о смертной казни в России

Однако даже если в России все-таки реализуют эту инициативу, исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» она не коснется, так как уголовный закон не имеет обратной силы. Сегодня в Уголовном кодексе все еще существует понятие смертной казни, хотя ее не применяют, однако среди преступлений, допускающих применение этой меры наказания, нет терроризма.

Депутат ГД от «Единой России» Александр Спиридонов считает, что законодательство РФ следует изменить, чтобы в будущем террористов можно было наказать смертной казнью.

«Стоит вернуться к рассмотрению снятия моратория… смертной казни за терроризм. ОП РФ готова рассмотреть предложение о введении терроризма в число преступлений, за которые может назначаться смертная казнь, — сказал он.

По его словам, терроризм против беззащитных людей — самое подлое преступление, и пожизненное заключение в тюрьме террористов не искупит вину перед родственниками погибших.