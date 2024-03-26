Российское посольство рекомендовало воздержаться от поездок на Гаити
Российское посольство с учётом тяжёлой криминогенной обстановки на Гаити рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в эту страну.
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил российский посол в Венесуэле и по совместительству на Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.
Отмечается, что на Гаити в настоящий момент проживает одна гражданка России.
В дипмиссии подчеркнули, что с ней поддерживают связь на предмет возможного содействия в эвакуации.