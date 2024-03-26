Песков высказался о закрытии YouTube в России

Факт, что RuTube подвергся атаке хакеров, говорит о том, что площадку воспринимают как конкурентов. Когда RuTube сможет конкурировать с YouTube, вопрос о закрытии последнего станет неактуален, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«YouTube не закрыт, но мы должны пытаться развивать свой RuTube. Проделана большая работа, и тот факт, что их очень серьезно „хакнули“, говорит о том, что воспринимают как конкурентов», — отметил Песков в интервью сайту «Аргументы и факты».

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Так он ответил на вопрос, закроют ли в России YouТube.

Пока RuTube не способен конкурировать с YouTube, считает Песков. Над этим еще нужно много работать. Если «Яндекс» смог стать мировым чемпионом, значит, сможет и RuTube. Для этого нужны деньги и время, у тех, кто этим занимается, все есть.

«Как только RuTube начнет конкурировать с YouTube, тогда вопрос потеряет актуальность», — добавил Песков.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин высказался о перспективах развития отечественных видеохостингов. По его мнению, потребуется еще не менее пяти лет, чтобы отечественные площадки стали полноценной заменой YouTube. Но другого варианта нет — нужно формировать альтернативы, пишет RT со ссылкой на слова Горелкина.