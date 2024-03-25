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Захарова отреагировала на заявление Госдепа о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепартамента США о том, что Украина не принимала никакого участия в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Соответствующий пост появился у нее в Telegram-канале.

Захарова отреагировала на заявление Госдепа о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»
© РИА Новости

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что связи между Украиной и терактом в «Крокусе» «не было и точка». Позже с аналогичным высказыванием выступили в Госдепе США.

«"Не было, и точка" — новая форма доказательной базы, пришедшая на смену "хайли-лайкли"», — отреагировала на это Захарова.

Фраза «хайли-лайкли» была впервые использована экс-премьером Великобритании Терезой Мэй в 2018 году. Тогда, выступая в Палате общин, она сказала, что за отравлением бывшего офицера Главного управления Генштаба ВС России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери с «высокой долей вероятности» (highly likely) стоит РФ.

Напомним, что теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В результате вооруженного нападения, последовавшим за ним пожара и взрывов погибло 139 человек, свыше 180 пострадали. По факту произошедшего на данный момент были задержаны семь человек.

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