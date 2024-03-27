Путин сообщил об отложенной из-за теракта в «Крокусе» поездке

Президент России Владимир Путин прибыл в Торжок. Он сообщил, что планировал посетить город еще 25 марта, однако поездку пришлось свдинуть из-за теракта в «Крокус Сити Холле», пишет ТАСС.

22 марта 2024 года группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась. На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области.