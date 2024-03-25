Названы опасные последствия взрывов на «Северных потоках»

Взрывы на «Северных потоках» привели к выбросу в атмосферу огромного объема парниковых газов. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных, передает «РИА Новости».

© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

По его словам, это нанесло «существенный ущерб окружающей среде». Двойных отметил, что в контексте энергобезопасности ключевое значение имеет «защита критически важной газовой инфраструктуры».

«Призываем парламенты внести вклад в защиту критически важных объектов энергоинфраструктуры и включить данный пункт в резолюцию», — добавил он.

Напомним, что диверсии на российских газопроводах были совершены в конце сентября 2022 года. В РФ на этом фоне инициировали возбуждение дела об акте международного терроризма.