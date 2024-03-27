Захарова раскритиковала позицию США по теракту в «Крокусе»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала позицию Соединенных Штатов Америки по расследованию теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», назвав ее ангажированной. По мнению дипломата, американцы пытаются «вывести из-под удара» Киев. Об этом пишет РИА Новости.

«Очевидна их ангажированность и вовлеченность в эту историю. Если бы ее не было, первые заявления были бы такими, какими они и должны были быть, а именно о необходимости расследования, следствия, предъявления фактов», — объяснила Захарова.

МИД РФ назвал фейком новость о неверии окружения Путина в причастность Киева к теракту

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников указал на причастность Великобритании, США и Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, целью участия данных государств в организации теракта являлась дестабилизация ситуации в обществе РФ.