США не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности в связи с терактом в концертном зале "Крокус сити холл". Соответствующее заявление сделал на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Если ваш вопрос об этом, то помощи России в сфере безопасности со стороны США не будет", - заявил Кирби, отвечая на вопрос о том, может ли в связи с терактом в Подмосковье "открыться дверь для диалога по безопасности" между двумя странами.

По его словам, у США "было обязательство уведомить [РФ] об имеющейся информации", которой, по утверждению представителя Белого дома, у РФ "явно не было".