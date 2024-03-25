Зюганов рассказал Мишустину об операции «ликвидация» против России

Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал об операции "ликвидация" против России. Об этом сообщили в Telegram-канале "Вы слушали Маяк".

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"Я держал в руках гарвардский проект о ликвидации СССР. Первая глава - перестройка, вторая - демократизация, третья - ликвидация. Сейчас они приступили к ликвидации нашей страны, объявив войну на уничтожение", — рассказал он.

Он добавил, что главным врагом являются разработчики этого плана. По его словам, действия стран Запада являются более серьезной проблемой, чем ИГИЛ.

На встрече Мишустина с депутатами Госдумы от фракции КПРФ обсудили трагические события в Подмосковье. Премьер-министр заявил, что те, кто причастен к теракту в "Крокус Сити Холле", заслужили к себе беспощадное отношение.

Вечером 22 марта в московском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.