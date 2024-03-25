Жуков рассказал о планах Госдумы на предстоящую неделю
На этой неделе Госдума планирует рассмотреть законопроект о смягчения уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав и заслушать отчет о работе Счетной палаты в 2023 году. Об этом по итогам Совета Думы журналистам рассказал первый вице-спикер палаты Александр Жуков.
«В первом чтении рассмотрим изменения в Уголовный кодекс в части смягчения уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», — сказал депутат.
Также парламентарии планируют рассмотреть изменения в Бюджетный кодекс, дополняющие перечень методов осуществления государственного муниципального финансового контроля. В среду законодатели заслушают отчет о работе Счетной палаты в 2023 году.
«Рассмотрим законопроект, которым предусматривается прекращение обязательств по уплате процентов по договорам потребительского кредита мобилизованным и участникам СВО, по окончании льготного периода по исполнению обязательств по кредитным договорам. Во втором чтении рассмотрим законопроект, которым закрепляются гарантии супруге погибшего ветерана боевых действий», — заключил Александр Жуков.