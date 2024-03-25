Посол РФ отказался приехать в МИД Польши

Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что отказался посетить МИД Польши в связи с ракетным инцидентом, так как польская сторона не представила доказательной базы. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне польские военные заявили, что в воскресенье, 24 марта, рано утром воздушное пространство республики якобы нарушила российская крылатая ракета. По их данным, ракета находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, а потом из него вышла.

«Сегодня утром я был приглашен в МИД Польши на встречу с одним из заместителей министра. На вопрос о теме беседы мне было сказано, что это было связано со вчерашним [ракетным] инцидентом», — отметил посол.

Дипломат заметил, что потребовал от польской стороны предоставить какие-либо доказательства этих своих утверждений.

По его словам, польские коллеги не дали внятного ответа. После этого он напомнил, что Варшава до сих пор не представила доказательств относительно того, что российская крылатая ракета якобы залетала в воздушное пространство Польши 29 декабря прошлого года.

Польша заявила о нарушившей воздушное пространство российской ракете

Андреев констатировал, что в сложившейся ситуации не видит смысла посещать министерство иностранных дел республики.

Позже пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский подтвердил, что посол России в Варшаве Сергей Андреев не явился 25 марта в МИД Польши.