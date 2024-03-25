Песков высказался о дискуссии по мораторию на смертную казнь

Кремль не принимает участие в развернувшемся в обществе обсуждении снятия моратория на смертную казнь. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Мораторий на смертную казнь был введен в России в 1996 году указом президента Бориса Ельцина. Он истекал 1 января 2010 года, однако Конституционный суд РФ продлил его.

По словам официального представителя Кремля, снятие моратория сейчас не обсуждается.

«Мы в настоящий момент не принимаем участия в этой дискуссии», - заметил Дмитрий Песков.

В последние годы тема смертной казни неоднократно понималась после громких терактов, в том числе убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского (Максима Фомина).

На фоне теракта в «Крокус Сити Холл», в результате которого, по последним данным погибли 137 человек, российские общественные деятели, политики, журналисты снова подняли вопрос о снятии моратория на смертную казнь по отношению к террористам.