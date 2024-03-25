Кремль раскрыл дату генеральной репетиции Парада Победы

Генеральная репетиция Парада Победы состоится 5 мая. Об этом со ссылкой на Кремль сообщает ТАСС.

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В сообщении пресс-службы отмечается, что сам парад, приуроченный к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, традиционно пройдет 9 мая на Красной площади.

Помимо того, стало известно, что Кремль открыл аккредитацию журналистов на мероприятия, посвященные Дню Победы.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу раскрыл численность участвующих в Параде Победы человек. По его данным, в мероприятии на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек. Также задействуют 75 единиц военной техники и вооружения и авиацию Воздушно-космических сил (ВКС) России.