В Совфеде ответили на признание Украиной ответственности за удары по НПЗ России

Заместитель председателя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров ответил на признание Службой безопасности Украины (СБУ) ответственности за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). В беседе с «Лентой.ру» сенатор назвал некритичным ущерб от подобных атак.

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Ранее глава СБУ Василий Малюк признал ответственность своего ведомства за удары по военной и гражданской инфраструктуре России. Малюк заявил, что с начала специальной военной операции СБУ каждый день проводит атаки на российские НПЗ, корабли Черноморского флота и другие объекты.

«Это всегда неприятно, всегда есть какие-то последствия, но для России это некритично: мы спокойно преодолеем все эти проблемы. Мы уверенно двигаемся вперед, уверенно разносим энергетическую структуру Украины, и, я думаю, это только начало», — заявил Джабаров, комментируя урон от атак Киева.

Ранее кабинет министров Украины издал постановление о создании центра авиации СБУ. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что созданное учреждение будет выполнять задачи, поставленные СБУ для защиты «суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности» страны.