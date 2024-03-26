Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против восстановления "Крокус сити холла" после совершенного 22 марта теракта. Об этом он сказал на заседании фракции.

"Там уже носятся опять с новым залом. [На месте трагедии в] "Зимней вишне" хватило ума памятник поставить, часовню. Какой может быть на кладбище новый зрительный зал?" - сказал Зюганов.

Вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в Красногорске произошел теракт. Не менее 139 человек погибли, еще 182 пострадали. Были задержаны 11 причастных к совершению атаки, включая всех 4 непосредственных исполнителей, которые намеревались скрыться в сторону границы с Украиной.

Президент Роcсии Владимир Путин в телеобращении заявлял, что, по прeдварительным данным, с украинской стороны гoтовилось "окно" для перехода границы иcполнителями теракта. Он обещал уcтановить и покарать всех, кто стоит за атакой.