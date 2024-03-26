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Зюганов выступил против восстановления "Крокуса" после теракта

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против восстановления "Крокус сити холла" после совершенного 22 марта теракта. Об этом он сказал на заседании фракции.

Зюганов выступил против восстановления "Крокуса" после теракта
© РИА Новости
"Там уже носятся опять с новым залом. [На месте трагедии в] "Зимней вишне" хватило ума памятник поставить, часовню. Какой может быть на кладбище новый зрительный зал?" - сказал Зюганов.

Вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в Красногорске произошел теракт. Не менее 139 человек погибли, еще 182 пострадали. Были задержаны 11 причастных к совершению атаки, включая всех 4 непосредственных исполнителей, которые намеревались скрыться в сторону границы с Украиной.

Президент Роcсии Владимир Путин в телеобращении заявлял, что, по прeдварительным данным, с украинской стороны гoтовилось "окно" для перехода границы иcполнителями теракта. Он обещал уcтановить и покарать всех, кто стоит за атакой.

Политика
Геннадий Зюганов
Владимир Путин
КПРФ
Красногорск
Украина
теракт