Глава МИД Венгрии прибыл в Сочи

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Сочи для участия в 13-м Международном форуме "Атомэкспо-2024".

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"Министр прибыл, он примет участие в пленарном заседании "Чистая энергетика: создавая будущее вместе", - сказал ТАСС диписточник.

Международный форум "Атомэкспо", организуемый при поддержке госкорпорации "Росатом", проводился ежегодно с 2009 года. В 2019 году мероприятие решено было проводить раз в два года. В 2021 году из-за пандемии проведение очередного, 12-го, форума решено было отложить, и он прошел в 2022 году, собрав более 2,5 тыс. делегатов из 65 стран. На форуме было подписано более 50 соглашений и меморандумов.

Формат форума "Атомэкспо" включает выставку и обширную деловую программу, главными темами которой традиционно являются развитие атомной энергетики как экологически чистого источника энергии; управление человеческим капиталом, создание инфраструктуры атомной энергетики, финансирование и инвестиции в энергетике, развитие неэнергетических ядерных технологий и многие другие. В рамках демонстрации приверженности Росатома климатической повестке будет обеспечена компенсация углеродного следа XIII Международного форума "Атомэкспо-2024" с использованием специальных сертификатов.