В Госдуме прокомментировали молчание МОК по поводу теракта

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, говоря о молчании Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил, что ему не хотелось бы думать, что политический аспект для международной организации важнее человеческих судеб. Его слова приводит «Матч ТВ».

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«В той ситуации, когда даже недружественные страны высказали нам свои соболезнования и поддержали российский народ в этот трагический день, обидно, что МОК проигнорировал. Было бы важно услышать слова поддержки от организации, которая сама пережила много трагических моментов в своей истории. Но мы слышим только непонятное молчание, неясно с чем связанное», — заявил Свищев.

22 марта в ТЦ «Крокус Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. Вечером в тот день в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник».

Свою поддержку после случившегося выразили многие иностранные генеральный секретарь ООН, президенты Франции, Сербии, а также правительства других государств. С минуты молчания началась товарищеская встреча «Црвены Звезды» и «Зенита» в Белграде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.